Рождество-2024 Путин встречал в Огарево в окружении семей погибших Героев России. Собрали в одном материале, где глава государства встречал Рождество, начиная с 2005 года.
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Рождество-2024 Путин встречал в Огарево в окружении семей погибших Героев России. Собрали в одном материале, где глава государства встречал Рождество, начиная с 2005 года.