Дом по программе реновации появится в Гольянове

В районе Гольяново на Амурской улице возведут новостройку по программе реновации. Об этом рассказала Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).
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