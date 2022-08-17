Эксперт

351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Хватит уже их уговаривать.  Хотят обозвать российские алмазы конфликтными - пожалте, прекратить поставку на экспорт. ...Минфин ответил на...
  • лина любимцева
    Это точно вы сказали... И сколько Россия долгов СССР заплатила за долю Казахстана в них? И постоянно долги списывает....В Казахстане расс...
  • лина любимцева
    И конечно будут стараться принудить к продаже, причем, ЗА БЕСЦЕНОК!!... Настоящие же "друзья" только так и поступают....В Казахстане расс...

Суверенный фонд Норвегии несет колоссальные убытки

Суверенный фонд Норвегии несет колоссальные убытки

У самого большого инвестиционного фонда мира все должно быть самым большим: и прибыль, и убытки. В этот раз Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM), крупнейший на планете суверенный фонд с активами в размере 1,3 трлн долларов, понес громадные убытки — потерял в первой половине 2022 года 1,68 трлн норвежских крон (174 млрд долларов), что составляет 14,4% от его совокупных активов и совсем немного не дотянуло до рекорда первого квартала 2020 года, когда потери составили 14,6%.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх