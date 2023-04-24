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Дилеры LADA начали предлагать клиентам услуги по тюнингу

Дилеры LADA начали предлагать клиентам услуги по тюнингу

Волжане продолжают эволюционировать, а заодно и радовать «ладоводов» скидочными программами. Так, у официальных дилеров отечественного автогиганта отныне можно покрыть кузов любимой «ласточки» керамикой, а также обработать ЛКП гидрофобным покрытием.

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