Дилеры LADA начали предлагать клиентам услуги по тюнингу

Волжане продолжают эволюционировать, а заодно и радовать «ладоводов» скидочными программами. Так, у официальных дилеров отечественного автогиганта отныне можно покрыть кузов любимой «ласточки» керамикой, а также обработать ЛКП гидрофобным покрытием.