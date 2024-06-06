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4 июня в городе Верхний Тагил прошел второй муниципальный этап конкурса « Безопасное колесо – 2024»

4 июня в городе Верхний Тагил прошел второй муниципальный этап конкурса « Безопасное колесо – 2024»

В соревнованиях приняли участие команды ЮИД МАОУ СОШ 4,8 и 10. Ребятам предстояло пройти три этапа, показав свои знания и умения на станциях «Экзамен ПДД», «Медицина: теория и практика», «Фигурное вождение».

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