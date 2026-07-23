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Дмитриев сделал мрачный прогноз о ЕС

Дмитриев сделал мрачный прогноз о ЕС

Европейский союз (ЕС) столкнется с тяжелым энергетически кризисом из-за роста цен на нефть и газ. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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