Дмитриев сделал мрачный прогноз о ЕС

Европейский союз (ЕС) столкнется с тяжелым энергетически кризисом из-за роста цен на нефть и газ. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии