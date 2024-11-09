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«Без руля и ветрил»: орловский депздрав не понимает, как вывести больницы и поликлиники из финансового тупика

«Без руля и ветрил»: орловский депздрав не понимает, как вывести больницы и поликлиники из финансового тупика

В медучреждениях Орловской области сложилась опасная ситуация. Их долги растут, как снежный ком. Кредиторская задолженность на 1 октября текущего года составила 662,7 млн рублей, и это плюс 30 млн к уровню 2023 года.

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