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Анчелотти о 10 желтых у Винисиуса в Ла Лиге: «Судья не должен показывать карточки из-за того, что он жалуется»

Анчелотти о 10 желтых у Винисиуса в Ла Лиге: «Судья не должен показывать карточки из-за того, что он жалуется»

«У него десять желтых карточек в этом сезоне [Ла Лиги], и это довольно неожиданно. [Даже] у самого грязного полузащитника лиги нет десять карточек! Да, Винисиусу нужно прибавлять, но ему дают слишком много карточек, а тем, кто бьет его по ногам, наоборот, недостаточно много.

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