💡Крым частично обесточен из-за продолжающихся атак БПЛА «Сегодня ночью подверглись беспилотной атаке ВСУ энергообъекты Восточного Крыма, часть населенных пунктов обесточена», — сообщили в «Крымэнерго».
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💡Крым частично обесточен из-за продолжающихся атак БПЛА «Сегодня ночью подверглись беспилотной атаке ВСУ энергообъекты Восточного Крыма, часть населенных пунктов обесточена», — сообщили в «Крымэнерго».