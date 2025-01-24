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Американская компания хочет построить к 2026 году роскошный бункер для 625 самых богатых людей мира на случай глобальной катастрофы, — Dail...

Американская компания хочет построить к 2026 году роскошный бункер для 625 самых богатых людей мира на случай глобальной катастрофы, — Dail...

Американская компания хочет построить к 2026 году роскошный бункер для 625 самых богатых людей мира на случай глобальной катастрофы, — Daily Mail ▪️Расположение - Вирджиния, вблизи Белого дома; ▪️Входной билет - 20 млн долл; ▪️Цена проекта - 300 млн долл.

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