Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    По-моему Эрдоган уже забыл что обязан России,который предупредил его о готовящемся против него военном мятеже,не пред...Союзник России ок...
  • Астон Мартин
    ну да ...остальные слабее умишком против вас и должны молчать в тряпочку , верно?Союзник России ок...
  • Александр
    Не самым,но достаточно умным.Союзник России ок...

Да. Террористы бежали в сторону украинской границы...

  Ну  что  же,     таки   не  ИГИЛ (запрещёно  в  России),  а   УГИЛ (почему-то  ещё  не    запрещено   в  России.

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