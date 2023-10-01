Журналист Морган заявил, что проблема "МЮ" - тренер тен Хаг, а не Роналду

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на поражение "Манчестер Юнайтед" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) в матче против "Кристал Пэлас", опубликовав в своих соцсетях фото футболиста Криштиану Роналду и тренера команды Эрика тен Хага.