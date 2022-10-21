Специалисты КСИР Ирана разработали новый дрон-камикадзе Meraj-521

Иран продолжается разрабатывать беспилотные летательные аппараты для поставок их в Россию. Во время учений Сухопутных сил Корпуса состоялась презентация барражирующего боеприпаса для сил быстрого реагирования КСИР, пишет "Военное обозрение".
Иран продолжается разрабатывать беспилотные летательные аппараты для поставок их в Россию. Во время учений Сухопутных сил Корпуса состоялась презентация барражирующего боеприпаса для сил быстрого реагирования КСИР, пишет "Военное обозрение".
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