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Специалисты КСИР Ирана разработали новый дрон-камикадзе Meraj-521

Специалисты КСИР Ирана разработали новый дрон-камикадзе Meraj-521

Иран продолжается разрабатывать беспилотные летательные аппараты для поставок их в Россию. Во время учений Сухопутных сил Корпуса состоялась презентация барражирующего боеприпаса для сил быстрого реагирования КСИР, пишет "Военное обозрение".

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