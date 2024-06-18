Артем Батрак: «Переход Шипачева в минское «Динамо» – это круто в плане игры и имиджа, такой центр нужен всем. За Вадимом может перейти кто-то еще, и команда станет сильнее»

«Я вообще не понимаю тех, кто каким-то образом сомневается в Вадиме Шипачеве. Ребята, это легенда КХЛ, это один из лучших центров, это игрок, который знает лигу вдоль и поперек, это человек, который может выдать абсолютно любую передачу.