НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Артем Батрак: «Переход Шипачева в минское «Динамо» – это круто в плане игры и имиджа, такой центр нужен всем. За Вадимом может перейти кто-то еще, и команда станет сильнее»

«Я вообще не понимаю тех, кто каким-то образом сомневается в Вадиме Шипачеве. Ребята, это легенда КХЛ, это один из лучших центров, это игрок, который знает лигу вдоль и поперек, это человек, который может выдать абсолютно любую передачу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх