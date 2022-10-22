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Паскаль Сиакам и Лаури Маркканен – в Топ-10 моментов матчей НБА 21 октября

Паскаль Сиакам и Лаури Маркканен – в Топ-10 моментов матчей НБА 21 октября

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 21 октября.

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