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Медвежонок превратил обычный конус в веселую забаву

Медвежонок превратил обычный конус в веселую забаву

Белый медвежонок в зоопарке устроил настоящее представление с обычным конусом. Малыш несколько раз находил его, надевал на голову и с удовольствием продолжал играть, словно это была самая интересная игрушка на свете.

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