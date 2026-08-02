Медвежонок превратил обычный конус в веселую забаву

Белый медвежонок в зоопарке устроил настоящее представление с обычным конусом. Малыш несколько раз находил его, надевал на голову и с удовольствием продолжал играть, словно это была самая интересная игрушка на свете.
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