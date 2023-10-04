Во всем мире отмечают Всемирный день защиты животных

Каждый год 4 октября во всем мире отмечается Всемирный день защиты животных (World Animal Day). Эта дата была выбрана не случайно, пишет РИА Новости, так как 4 октября 1226 года ушел из жизни святой Франциск Ассизский, который был известен своей заботой о страждущих и гонимых, а также считался покровителем животных.