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Во всем мире отмечают Всемирный день защиты животных

Во всем мире отмечают Всемирный день защиты животных

Каждый год 4 октября во всем мире отмечается Всемирный день защиты животных (World Animal Day). Эта дата была выбрана не случайно, пишет РИА Новости, так как 4 октября 1226 года ушел из жизни святой Франциск Ассизский, который был известен своей заботой о страждущих и гонимых, а также считался покровителем животных.

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