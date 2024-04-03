В КНДР провели испытания ракеты «Хвасонпхо-16Б»

Испытательный пуск ракеты «Хвасонпхо-16Б», 2 апреля 2024 года. Фото (с) ЦТАК В Корейской Народно-Демократической Республике выполнили испытательный пуск новой баллистической ракеты «Хвасонпхо-16Б» с гиперзвуковым планирующим боевым блоком.
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