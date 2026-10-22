Первый складной iPhone Duo от Apple был приобретён неизвестным в России за 1,6 миллиона рублей. Гаджет с накопителем 512 Гб был доставлен в Москву из ОАЭ за 20 тысяч долларов, за два дня до официального релиза, состоявшегося 9 сентября.
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