Первый складной iPhone Duo от Apple был приобретён неизвестным в России за 1,6 миллиона рублей. Гаджет с накопителем 512 Гб был доставлен в Москву из ОАЭ за 20 тысяч долларов, за два дня до официального релиза, состоявшегося 9 сентября.