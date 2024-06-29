Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заподозрил неладное, когда увидел маленький зал для пленарного заседания

«Правовые аспекты миграционной политики в современной России» на ПМЮФ: «Почему такую маленькую аудиторию нам дали, это не происки незаконных мигрантов, нет? Читайте на "Фонтан «Сейчас придут мигранты и нас вытолкают отсюда».
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