Театр абсурда
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Театр абсурда

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заподозрил неладное, когда увидел маленький зал для пленарного заседания

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 «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» на ПМЮФ: «Почему такую маленькую аудиторию нам дали, это не происки незаконных мигрантов, нет? Читайте на "Фонтан «Сейчас придут мигранты и нас вытолкают отсюда».

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