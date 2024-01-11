Анна Сола: «Ветер мешает стрелять, поэтому я решила не выцеливать, а пытаться отыгрывать ногами»

В гонке она заняла второе место, победила россиянка Тамара Дербушева. «Видела Шевченко боковым зрением, понимала, что она меня уж не обгонит, осталось мало пространства.
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