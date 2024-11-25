«После «Орешника». Жизнь в пузыре и стратегия выживания украинского народа

Денис Давыдов 24 ноября 2024 г. Самым грустным после предупредительного ракетного удара по днепропетровскому заводу «Южмаш» остается местный мэр Борис Филатов: «Днипро», по его словам, стал дважды рекордсменом.
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