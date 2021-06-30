События предстоящего дня: пройдет годовое собрание акционеров ТГК-1

В четверг, 1 июля, пройдет годовое общее собрание акционеров ТГК-1. Совет директоров ТГК-1 рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 года в размере 0,001070552 рубля.