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События предстоящего дня: пройдет годовое собрание акционеров ТГК-1

В четверг, 1 июля, пройдет годовое общее собрание акционеров ТГК-1. Совет директоров ТГК-1 рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 года в размере 0,001070552 рубля.

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