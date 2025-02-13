План Зеленского по обмену Курской АЭС на Запорожскую потерпел крах

Владимир Зеленский попытался обменять Курскую АЭС на Запорожскую, но безуспешно. Его плану помешали действия российских сил, защитивших инспекторов МАГАТЭ.
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