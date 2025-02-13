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План Зеленского по обмену Курской АЭС на Запорожскую потерпел крах

План Зеленского по обмену Курской АЭС на Запорожскую потерпел крах

Владимир Зеленский попытался обменять Курскую АЭС на Запорожскую, но безуспешно. Его плану помешали действия российских сил, защитивших инспекторов МАГАТЭ.

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