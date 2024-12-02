Вот удивительно все-таки устроен наш алгоритм, дай ему Бог своевременной профилактики. Он в последнее время перестал ограничивать публикации на общественно-политическую тематику - он просто не дает им показов.
Первые шаги нового главы Европарламента
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ВВ
Владимир Витковский
... от опороса дерьмо и есть дерьмо- сверху все предназначено...
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6 час.
Константин Кононов
Кая Каллас и физика: "Предпринимателям поможет, если мы сократим потребление, молекул электричества не станет"
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4 час.
Иван Иваныч
Глупо не понимать приколов. Отсутствие чувства юмора - это не беда, это - катастрофа. Как говорил Райкин- таким надо давать инвалидность. Впрочем-идите уже вместе со своими бреднями...
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4 мин.
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