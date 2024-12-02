Политика как он...
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Политика как она есть

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Первые шаги нового главы Европарламента

Первые шаги нового главы Европарламента

Вот удивительно все-таки устроен наш алгоритм, дай ему Бог своевременной профилактики. Он в последнее время перестал ограничивать публикации на общественно-политическую тематику - он просто не дает им показов.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... от опороса дерьмо и есть дерьмо- сверху все предназначено...
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