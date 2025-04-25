Игорь Кобзев поручил наращивать объемы конкурентного производства в Иркутской области

Во время оглашения послания Законодательному собранию Иркутской области 25 апреля губернатор Игорь Кобзев поручил всем заинтересованным ветвям власти и компаниям наращивать объемы конкурентного производства, направленного на импортозамещение.
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