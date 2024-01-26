Журналист Шустер: Запад давил на Зеленского, требуя уступить Москве

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Западные "союзники" Украины оказывали давление на президента страны Владимира Зеленского, убеждая его принять условия России на переговорах.
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