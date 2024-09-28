⚡️Внимательно следим, как оккупант России США проделывает свои делишки с народом России, т. е. подрывает изнутри.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️Внимательно следим, как оккупант России США проделывает свои делишки с народом России, т. е. подрывает изнутри.
Свежие комментарии