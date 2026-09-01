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Кубок России. «Факел» — «Краснодар». Прямая трансляция, смотреть онлайн

Кубок России. «Факел» — «Краснодар». Прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 1 сентября, «Факел» сыграет с «Краснодаром» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27.

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