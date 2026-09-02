Болгария ослабила антироссийские санкции в интересах своей атомной энергетики

Правительство республики одобрило очередное временное снятие части ограничений, позволяющее импортировать из России оригинальные комплектующие для АЭС "Козлодуй".
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