Проблему квадроберов в России перестали считать актуальной

Тема изжила себя В России передумали разрабатывать законопроект о запрете квадробинга, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженного артиста России Дениса Майданова.
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