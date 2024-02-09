Военный ВСУ отправил паническое сообщение из бункера в Авдеевке: “Мы не можем”

В Telegram распространяется запись, на которой находящийся в панике украинский военный показывает бункер с тусклым освещением и раненымиТелеграм-канал "АТО Донецк" опубликовал видео, на котором можно наблюдать бункер ВСУ-шников в Авдеевке.
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