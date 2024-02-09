Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Балушкин
    Кто она такая, что на неё внимание обращать плод либералов, других ценностей, пусть живёт как хочет.Ей запретили подх...
  • александр холявка
    нет на них   (мракобесов) Фурцевой!!!"Неужели нет заме...
  • Ратник Ратник
    Вот и настало время разобраться, кто из них стал подлинным ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ (Симонян, например), а кто жирует за сч...Нож в спину Росси...

Военный ВСУ отправил паническое сообщение из бункера в Авдеевке: “Мы не можем”

Военный ВСУ отправил паническое сообщение из бункера в Авдеевке: “Мы не можем”

В Telegram распространяется запись, на которой находящийся в панике украинский военный показывает бункер с тусклым освещением и раненымиТелеграм-канал "АТО Донецк" опубликовал видео, на котором можно наблюдать бункер ВСУ-шников в Авдеевке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
До последнего хохла
Ответить
7 час.
Дмитрий Боев
Остаётся хенде хох и марширен!!!
Ответить
7 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Я бы уточнил - до последнего бандерлога-неофашиста!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх