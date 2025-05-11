Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы

Юрий Ильинов

США вернули на свои авиабазы стратегические бомбардировщики В-2, которыми собирались бомбить Иран Все шесть стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit ВВС США покинули авиабазу Диего-Гарсия и возвращаются на материковую часть США. Об этом сообщают американские СМИ. В публикациях отмечается, что три бомбардировщика уже вернулись на аэродромы базирования. Напомним, Вашингтон начал перебрасывать свои стратегические бомбардировщики на Ближний Восток на фоне обострившихся отношений с Тегераном. Президент США некоторое время назад потребовал от Ирана до 1 мая этого года заключить так называемую ядерную сделку, угрожая в противном случае «ужасающими бомбардировками». Однако угрозы главы Белого дома не только не возымели действия, но и поставили США на грань серьезного военного конфликта с трудно прогнозируемыми последствиями. Тегеран сразу подчеркнул, что именно авиабаза на острове Диего-Гарсия станет основной целью ударов в случае, если США решат применить военную силу против Исламской Республики. После этого, к слову, между Вашингтоном и Тегераном состоялись несколько раундов непрямых переговоров. И хоть к заключению сделки они не привели, градус напряженности между двумя странами заметно снизился. Стоит отметить, что возвращение стратегических бомбардировщиков из Ближневосточного региона на материковую часть США вполне можно рассматривать в качестве еще одного дипломатического фиаско Дональда Трампа. Сразу после своей инаугурации президент США взял на себя ношу урегулирования всех военных конфликтов на планете. Однако она оказалась непосильной для Дональда Трампа. На сегодняшний день ему так и не удалось добиться ни прекращения огня на Украине, ни окончания противостояния между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, ни заключения «ядерной сделки» с Ираном.