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РИА Новости: каждый пятый россиянин получает свыше 100 тысяч рублей

РИА Новости: каждый пятый россиянин получает свыше 100 тысяч рублей

Доля россиян, чей ежемесячный доход составляет более 100 тыс. рублей, по итогам первого полугодия достигла 21,1%.

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