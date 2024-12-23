СВР: Санду поручила разработать план военной операции в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду вышла из себя после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах с энергоснабжением Молдавии, которые могут возникнуть после истечения российско-украинского договора о транзите природного газа 31 декабря текущего года.
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