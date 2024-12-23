Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СВР: Санду поручила разработать план военной операции в Приднестровье

СВР: Санду поручила разработать план военной операции в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду вышла из себя после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах с энергоснабжением Молдавии, которые могут возникнуть после истечения российско-украинского договора о транзите природного газа 31 декабря текущего года.

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Где Петров и Боширов?
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14 час.
лл
лина любимцева
Санду проститутка, извращенка-лесбиянка.  Молдаване, ВЫ КОГО ВЫБРАЛИ СЕБЕ В ПРЕЗИДЕНТЫ?!!    ПОЗОР!!
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13 час.
Игорь Максаков
Да кто с таким саксаулом в постель ляжет?
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12 час.

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