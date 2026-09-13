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FiNE NEWS

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UKMTO: судно загорелось после обстрела в Ормузском проливе у берегов Омана

Управление по контролю за морскими перевозками Великобритании (UKMTO) сообщило о пожаре на судне, возникшем после попадания неизвестного снаряда в районе оманского острова Джазират Мусандам в Ормузском проливе.

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