Лучшие варианты, как замариновать лук к шашлыку Алёна ЮрьеваМаринованный лук — не просто гарнир к шашлыку, а настоящее вкусовое сопровождение, которое раскрывает аромат мяса, добавляет свежести и делает подачу более эффектной.