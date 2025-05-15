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Лучшие варианты, как замариновать лук к шашлыку

Лучшие варианты, как замариновать лук к шашлыку

Лучшие варианты, как замариновать лук к шашлыку Алёна ЮрьеваМаринованный лук — не просто гарнир к шашлыку, а настоящее вкусовое сопровождение, которое раскрывает аромат мяса, добавляет свежести и делает подачу более эффектной.

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