Автопарк Рубцовска пополнили восемь новых автобусов за 64 млн рублей

Сейчас они находятся на территории троллейбусного парка Автопарк Рубцовска пополнили восемь новых автобусов среднего класса ПАЗ "Вектор Некст".
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