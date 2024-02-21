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Fox News: В 2014 Байден призывал Обаму заставить РФ «заплатить кровью» за Крым

Fox News: В 2014 Байден призывал Обаму заставить РФ «заплатить кровью» за Крым

Когда Крымский полуостров в ходе референдума стал частью России в 2014 году, вице-президент США того времени Джо Байден призывал главу страны Барака Обаму заставить Москву «заплатить за это деньгами и кровью», однако политик не послушал его.

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