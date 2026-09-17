Страна и люди
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Страна и люди

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«Серьезный вызов»: как в России сегодня развивается отрасль аквакультуры

«Серьезный вызов»: как в России сегодня развивается отрасль аквакультуры

О том, какие перспективы у аквакультуры в России, какие вызовы стоят перед отраслью, как современные технологии приходят на помощь рыбоводам и с какой скоростью происходит процесс импортозамещения в сфере, в интервью вице-президенту медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анне Шафран на полях IX Международного рыбопромышленного форум в Санкт-Петербурге рассказал генеральный директор ООО «Мелком-Маркет» Дмитрий Якимов.

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