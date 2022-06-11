Спички - не игрушка

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    Только повешение, причём прилюдное и с демонстрацией по TV!Постреляли называ...

Постреляли называется

Постреляли называется

Реакция Лондона на судебное решение о казни двух подданных королевства Шона Пиннера и Эйдена Аслина: Глава МИД Великобритании Трасс осудила приговор британских граждан к смертной казни в ДНР, назвав это судебное решение фиктивным и нелегитимным.

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