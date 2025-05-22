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Царьград

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Кевин Смит намерен снять фильм в России с Юрой Борисовым в главной роли

Кевин Смит намерен снять фильм в России с Юрой Борисовым в главной роли

Американский режиссер Кевин Смит заинтересован в сотрудничестве с русским актером Юрой Борисовым и планирует впервые посетить Россию.

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