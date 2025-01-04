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Пеп взял ответственность за результаты «Ман Сити»: «Виню себя. Не смог вытянуть игроков»

«Я невероятно честен с самим собой. Мы здесь из-за меня. Дело не в игроках. Они, естественно, немного сбавляют обороты, и это нормально.

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