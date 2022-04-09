Бучневич забил «Миннесоте», набрав очки (4+4) в 5-й игре подряд

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3 ОТ), реализовав большинство.

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