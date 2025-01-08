JPMorgan планирует приводить сотрудников в офис пять дней в неделю

Американский банк JPMorgan Chase & Co. планирует сообщить всем своим сотрудникам о необходимости возвращения к полноценной офисной работе, прекращая, тем самым, действие гибридного формата работы, введенного во время пандемии, пишет Bloomberg.
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