В Челябинск завезли рекордный объем фруктов и овощей из-за рубежа

Более 260 тонн овощей и фруктов привезли в Челябинск за один день. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, вчера, 27 мая, на склад временного хранения в Челябинске был разрешен ввоз рекордного объема фруктов и овощей – 264,8 тонны.