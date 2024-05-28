В Челябинск завезли рекордный объем фруктов и овощей из-за рубежа

Более 260 тонн овощей и фруктов привезли в Челябинск за один день. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, вчера, 27 мая, на склад временного хранения в Челябинске был разрешен ввоз рекордного объема фруктов и овощей – 264,8 тонны.
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