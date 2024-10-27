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Тчуамени о «Золотом мяче»: «У Винисиуса больше всех шансов на победу. Он забил в финале ЛЧ и потрясающе играл в полуфиналах против «Баварии»

«Винисиус забил гол в финале Лиги чемпионов (2:0 «Реала» с «Боруссией» – Спортс’‘) и показал потрясающую игру в полуфиналах против «Баварии» (2:2, 2:1).

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