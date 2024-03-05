Володин: иноагенты могут лишиться до 80% рекламных доходов из-за нового закона

Как сообщил в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин, принятие закона о запрете рекламы у иноагентов привело к тому, что кто-то уже закрывает свои проекты и сокращает штаты редакций.
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