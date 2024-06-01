Махачев может побить рекорды Хабиба и UFC в бою с Порье

В предстоящем титульном поединке между действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и легендой организации Дастином Порье могут быть побиты некоторые достижения Хабиба Нурмагомедова и самого UFC.
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