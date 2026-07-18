Как пенсионеру разобраться с налогом на вклады и не переплатить в 2026 году

Когда я впервые услышала о том, что с процентов по вкладам придется отдавать часть государству, первой мыслью было: «Неужели и мои скромные накопления попадут под раздачу?» Оказалось, не всё так страшно, но разобраться в деталях пришлось основательно.
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